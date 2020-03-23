محافظ مطروح يجتمع بالجهات المعنية بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعًا مع الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد واللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح وجميع مديري المديريات والإدارات المعنية والأجهزة الرقابية المشاركة وأمين عام حزب مستقبل وطن بمطروح.

وأشاد محافظ مطروح بجميع جهود الأجهزة المشاركة التنفيذية والشعبية والأمنية خلال الفترة الماضية مع شكر القيادة السياسية وما اتخذته منذ البداية من قرارات صارمة وإجراءات استباقية احترازية لمواجهة فيروس كورونا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ مطروح إلى ضرورة استمرار التوعية من خلال الجهات المعنية والرد على اى شائعات مع مسئولية كل جهة بدورها والالتزام بالتوجيهات التي أخذتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، ومنها الدعوة للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

بينما تحدث الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح عن أهمية دور كل قطاع مشارك في مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار إلى الخطوات التى اتخذتها مديرية الصحة بالتعاون مع الجهات الأخرى من خلال عدة إجراءات بدء من استقبال المصريين العائدين من الصين وبالتوازي مع الاطمئنان على توفير الرعاية الطبية للأهالي بالنجيلة، واستقرار عمل منظومة الصحة.

وعرض وكيل وزارة الصحة بمطروح عدد من المقترحات والمطالب أهمها تدريب مجموعة من المتطوعين على استخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية بالأماكن العامة كمحطات القطار ومداخل المدن ونشر التوعية مع التطهير والتعقيم والرش تحت إشراف مديرية الصحة، وأخذ الاحتياطات والإجراءات الاستباقية ومسئولية كل جهة عن دورها خلال الفترة القادمة.

بينما أشار محافظ مطروح إلى أهمية تفعيل جهود ودور منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والجمعيات وغيرها والمشاركة المجتمعية الفاعلة، مع مقترح فتح حساب صندوق للمحافظة تقبل عليه المساهمة المالية في دعم مواجهة الأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة للمساهمة في سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية كدعم بأطباء، وتوفير مستلزمات طبية وغيرها.

كما شدد محافظ مطروح على استمرار حملات النظافة والتطهير مع أهمية التوعية والتنبية على النظافة العامة و الخاصة وكيفية تنفيذها باستخدام الأدوات والمستلزمات اللازمة مع أهمية التوعية المتكررة.

موجهًا لمجالس المدن بتقسيم كل مدينة إلى قطاعات مع المسئولية عن كل قطاع في تنفيذ أعمال النظافة.

كما وجه محافظ مطروح لمديرية القوى العاملة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتسير على أصحاب العمالة غير المنتظمة للتسجيل على الرابط الذى وضعته وزارة القوى العاملة ،وذلك من خلال العمل على فتح منافذ جديدة بمدن المحافظة والاعلان عنها لتخفيف أعداد التجمعات.

كما اطمأن محافظ مطروح على حجم وكميات السلع الغذائية والتموينية الرئيسية المتوفرة كالارز والسكر والزيت والتى تكفى رصيدها من ٤ إلى ٦ أشهر بالمحافظة، موجها بتكثيف الرقابة ومنع الاحتكار أو استغلال المواطنين.

كما وجه محافظ مطروح لإدارة غرفة العمليات والأزمات بعرض تقرير يومى عن جهود مجالس المدن وأعمالها المختلفة سواء في النظافة والتطهير وغيرها والمتابعة المستمرة لها.