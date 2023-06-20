محافظ مطروح يتقى ممثلي شركة كابريكورن للبترول

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء ممثلي شركة كابريكورن للبترول ( مسئولي السلامة والخدمات المجتمعية ) وجمعية دار الاورمان وبحضور مديري الاجهزة التنفيذية المعنية لمناقشة مبادرة المشاركة المجتمعية والتعاون مع جهود المحافظة في إقامة عدد من المشروعات التنموية والخدمية المقترحة وفقا للاحتياجات والاولويات لخدمة أهالي قرية سوانى سمالوس وجلالة بالضبعة

رحب المحافظ بضيوف المحافظة موجها الشكر لشركة كابريكورن على حسن التعاون والجدية والفاعلية في جهود المشاركة المجتمعية ،والحرص على التنسيق للوقوف على الاحتياجات والمستحقين مع زيارتهم للقرى المستهدفة على الطبيعة خلال الثلاث أيام الماضية لمتابعة متطلبات واحتياجات الاهالي

وتم عرض دليل كامل من خلال المحافظة لكل قرية بتعداد السكان والاحتياجات ورؤية ومقترحات كل جهة مع الترحيب بالمشاركة المجتمعية وفق الأولويات في عدد من المجالات كحصاد مياه الأمطار والتعليم وتوفير مشروعات للمرأة والشباب والخدمات الطبية والعلاجية والسيطرة وفق الاعتماد المتوفر ،مع المرونة في المقترحات لتحقيق الأولويات والوصول للمستحقين.

وأوضح ممثلي الشركة انه بدأ العمل بمصر في ٢٠٢١ في أكثر من موقع استكشاف وإنتاج منها بالصحراء الغربية جنوب الضبعة ،وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع دراسات تقييم الأثر المجتمعى والتشاور واحتياجات أقرب المناطق المستهدفة المحيطة

وأشار أنه لتحقيق المشاركة المجتمعية والتعاون لخدمة اهالي المنطقة تم اختيار قريتي سوانى سمالوس وجلالة بالضبعة مع مقترح تقديم خدمات خلال عامين ومنها حتى عام ٢٠٢٤ مستهدف اقامة عدد من المشروعات على مراحل منها إقامة ١٨ بئر تجميع مياه و٢٠ مشروع تربية أغنام وماعز و٨ غية حمام وتدريب ٤٣ سيدة وشاب و٦ قوافل طبية واخرى بيطرية بقرية سوانى سمالوس .

كما تم إقامة ٣٠ بئر تجميع مياه و٣٠ مشروع أغنام وماعز و٥ غيه حمام وتدريب ٦٥ سيدة وشاب و٦ قوافل طبية واخرى بيطرية لخدمة اهالي قرية جلاله مع التنسيق المستمر مع المحافظة وجميعة دار الاورمان لتحقيق المستهدف وفق توقيتات وجدول زمنى مع إعلام الاهالي والتوعية بالخدمات الطبية والعلاجية.