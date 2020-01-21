محافظ مطروح يتفقد ورش شركة غاز الأقاليم

أكد ممثلو شركات البترول استعدادهم الدائم للتعاون مع المحافظة والتنسيق بشأن كافة المطالب

اجتمع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم بممثلي بعض شركات البترول العاملة بالمحافظة، وتفقد أيضاً ورش عمل شركة غاز الأقاليم، بهدف تكثيف الجهود لسرعة إنهاء الأعمال بشوارع مدينة مرسى مطروح، قبل استقبال فصل الصيف .

واستقبل محافظ مطروح ممثلي عدد من شركات البترول العاملة بمطروح بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة لوضع رؤية للمشاركة المجتمعية فى جهود التنمية وخدمة أهالي المحافظة، مع تأكيد أهمية المشاركة والتعاون لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ مطروح أهمية مساهمة هذه الشركات وجميع الشركات العاملة على أرض المحافظة وتعاونها مع المحافظة للمساهمة فى توفير عدد من الاحتياجات، والمطالب الملحة والإنسانية لأهالى مطروح .

توفير ماكينات غسيل كلوى بمستشفيات المدن البعيدة

كما أكد أهمية المساهمة فى توفير ماكينات غسيل كلوى خاصة بمستشفيات المدن البعيدة وتخفيف معاناة المرضى، والمساهمة فى إنشاء مركز للأورام بالمحافظة، ومركز لأورام الثد ى، وكذلك ضرورة التعاون فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

من جانبهم أكد ممثلو شركات البترول على استعداد الشركات الدائم للتعاون مع المحافظة والتنسيق بشأن كافة المطالب.

وفى سياق متصل تفقد محافظ مطروح ورش عمل شركة غاز الأقاليم بجوار الجمعية الزراعية بمطروح موجها للعاملين بشركة الغاز بتكثيف الجهود لسرعة إنهاء الأعمال بشوارع مدينة مرسى مطروح.

وقام شعيب بتحفيز العاملين على بذل مزيد من الجهد حتى تتمكن المحافظة من رصف الشوارع للتيسير على المواطنين وتخفيف معاناتهم قبل استقبال فصل الصيف .

وأكد محافظ مطروح أنه سيتم التنسيق مع رئيس الشركة وعرض موقف توصيل الغاز بالمحافظة لإزالة أي عوائق أو مشكلات أمام سرعة إنجاز خطة الأعمال واستكمالها لتوصيل مواسير الغاز إلى جميع المناطق المستهدفة ، بينما وجه عمال شركة الغاز الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه ومتابعة أعمالهم.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ مطروح وجه أمس بإسراع الخطى فى تنفيذ المشروعات الخدمية مع تحمل الجميع للمسئولية فى إطار عمل الفريق الواحد والتعاون من خلال التخطيط الجيد والاشراف والمتابعة لكافة المشروعات من أجل تحقيق الصالح العام ومصلحة المواطن.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى الأول بحضور محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد أنيس السكرتير المساعد ورؤساء المدن والهئيات والمديريات والإدارات بالمحافظة.