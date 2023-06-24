محافظ مطروح يتفقد منفذ السلوم البرى

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة منفذ السلوم البرى، يرافقه اللواء محمد صلاح نائبا عن اللواء محمد السوسى مدير منفذ السلوم البرى والعميد عبدالغنى السماحى رئيس مدينة السلوم وعدد من القيادات التنفيذية بمطروح .

وتأتى تلك الزيارة بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير منفذ السلوم البرى الأسبوع الماضى كبوابة مصر الغربية مع اهميته الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا وشمال أفريقيا مع الإشادة بأعمال التطوير وتيسر اجراءات وصول الدخول والخروج من المنفذ فى أقل وقت مما ييسر حركة الشاحنات والأفراد ومنع التكدس او الازدحام

ويجرى العمل بالمنفذ من خلال ثلاث مسارات وهى مسار سيارات النقل مع استيعاب زيادة حجم ومستقبل التجارة البينيةكمسار متصل الى الصالة وانهاء الاجراءات ( المرور _ الجماراك_ الجوازات ) ومسار للسيارات الملاكى ومسار للافراد مع وجود سيارات جولف لنقلهم حتى البوابة ،بما يسرع عبور الافراد خلال ساعة والشاحنات خلال ساعتين ، مع استيعاب مزيد من السيارات ومساحة انتظار لعدد 1000 سيارة ملاكى ونقل ،بالإضافة إلى مسار منفصل طريق للطوارئ من اسعاف واطفاء وvip،وعمل منطقة امنية بها اجهزة كشف وفحص خارج المنفذ وتعقيم جميع السيارات قبل دخولها للمنفذ،مع تامين المنفذ باحهزة exry وكاميرات مراقبة،وكذلك إنشاء محطة تحلية مياه للبحر بطاقة ٧٣٠م٣/ يوم.

وأشاد محافظ مطروح بجهود تطوير منفذ السلوم البرى في اطار اهتمام القيادة السياسية بمطروح والنهوض بالمشروعات القومية والتنموية التى تتم على أرضها.