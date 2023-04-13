محافظ مطروح يتفقد منطقة وسط سيوة وقلعة شالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة،يرافقه الاستاذ محمد بكر رئيس مدينة سيوة أعمال مشروع التنسيق الحضارى بميدان قلعة شالى،مشيدا بالشكل الحضارى للمبانى بالموقع بعد تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع بما يساهم في الحفاظ على الطابع المعمارى والتراثى بسيوة .

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين محافظة مطروح وجهاز التنسيق الحضاري ضمن جهود المحافظة للارتقاء بالواحة ويواكب اهتمام الدولة بها وما يتم من مشروعات قوميةو تنموية لتحتل سيوة مكانتها السياحية العالمية وإبراز أهم المقومات والتنوع السياحة المتميز بها .

وخلال حديثه مع أصحاب المحلات والبازرات السياحية حول قلعة شالي والاطمئنان على حركة التجارة وعدم وجود معوقات مع ما تشهده سيوة من حركة رواج سياحي عبر أهالى سيوة عن سعادتهم بالمشروع الذى يسهم في الحفاظ على الشكل الجمالى والمعماري لوسط المدينة.

وفى السياق ذاته أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة وأهلها مع تلبية مطالبهم واحتياجاتهم والنهوض بالواحة وسرعة حل مشاكلها نهائيا بعيدا عن المسكنات مع النهوض بالواحة لتحتل مكانتها على خريطة السياحة العالمية و الحفاظ على طابعها البيئى .

جاء ذلك خلال جولة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الميدانية بواحة سيوة وحرصه على الاطمئنان على أهالى منطقة بهى الدين على بعد ١٥كم غرب مدينة سيوة، بعد تعرضها لانهيارجزء من الجسر الحاجز لمياه الصرف الزراعى الاسبوع الماضي نتيحة ارتفاع الرياح والتى ادت إلى ارتفاع الأمواج .

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود تلاحم وتكاتف اهالي المنطقة في الإسراع في مواجهة الحادث وتعاونهم مع رجال المنطقة الغربية العسكرية ومجلس مدينة سيوة والشركات العاملة بسيوةة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى في رده الجزء المنهار وتعليه الجسر لحماية المبانى والمزارعواهدى محافظ مطروح كراتين مواد غذائية على أهالى المنطقة بمناسبة شهر رمضان الكريم

كما تفقد محافظ مطروح أعمال تأهيل ورفع كفاءة الجسر وجهود رفع المياه من المناطق المتضررة، موجها بأهمية الاسراع في استكمال تأهيل وترميم الجسر من ردم وتدبيش كحل مؤقت مع الإسراع في حل علمى وجذرى كنقل جزء من مياه البركة إلى القناة الناقلة او للمصارف ومنها للقناة ،بالتعاون بين إدارة المياه بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والموارد المائية والرى بسيوة ومجلس المدينة وبمشاركة الشركات العاملة ودورها الهام كذلك بالانتهاء من حصر الأضرار بالتعاون بين مجلس مدينة سيوة وادارة التضامن الاجتماعى، وإعادة تاهيلها بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلى بسيوة مؤكدا أنه سيتم تلبيه مطالب واحتياجات الاهالي مع حرص المحافظة على المساهمة في حلها

وأشار إلى أنه تم متابع مواجهة حادث انهيار جزء من جسر بهى الدين الاسبوع الماضى، وتم الدفع فور الحادث بعدد ٢ بدال مياه و٦ سيارات كسح مياه و١٥ ماكينة سحب وشفط المياه من مرسي مطروح لسرعة رفع المياه وتقليل الخسائر بالمزارع والمباني القريبة.