محافظ مطروح يتفقد منطقة كوبري فوكة للوقوف على أسباب تكرار الحوادث

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح منطقة كوبري فوكة للوقوف على أسباب تكرار الحوادث بهذه المنطقة ومعاينتها على الطبيعة، مؤكدا التواصل والتنسيق مع هيئة السكة الحديد ووزارة النقل لمعالجة أسباب المشكلة خلال أعمال توسعة الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح، ووضع الحلول الأنسب لسيولة المرور وتجنب الحوادث حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأصبح اتجاه الطريق المؤدي إلى مدينة مرسى مطروح يمر أعلى كوبري فوكة، والاتجاه المؤدي إلى محافظة الإسكندرية يمر من على مزلقان السكة الحديد مباشرة، والطريق منحدر بشكل كبير مما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث .

خاطب محافظ مطروح وزارة النقل والمواصلات لاتخاذ الإجراءات التي تحافظ على سلامة وأرواح المواطنين بما يحقق الصالح العام وفي ضوء مخطط وزارة النقل والمواصلات.