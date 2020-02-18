محافظ مطروح يتفقد مكتبة مصر العامة

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استمع المحافظ خلال تفقده لشرح من سحر صابر مدير عام مكتبة مصر العامة حول الأنشطة المختلفة بالمكتبة

قام محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، بجولة تفقدية بمقر مكتبة مصر العامة بالمحافظة حول الأنشطة المختلفة بالمكتبة بقاعات الحاسب الآلى والأطفال والمعامل وقاعة الكتب وأنشطة التدريب الفنية والتأهيل وغيرها.

وطالب بضرورة التعريف بأنشطة المكتبة المختلفة وتعريف الشباب والطلاب بها مع ضرورة الإعلان عنها؛ لتحقيق أقصى استفادة منها خاصة مع دورات الكمبيوتر المختلفة واللغات التى توفرها المحافظة والجهات المعنية.

وشدد على أهمية تنمية المهارات والقدرات للشباب والأطفال مع استغلال أوقات فراغهم ومساعدتهم فى اجراء الأبحاث المختلفة.

محافظ مطروح يوجه بإجراء أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على الصرح الثقافى

ووجه محافظ مطروح بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على الصرح الثقافى.

واستمع المحافظ خلال تفقده لشرح من سحر صابر مدير عام مكتبة مصر العامة حول الأنشطة المختلفة بالمكتبة.

كما وجه محافظ مطروح بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لعمل رحلات لطلاب المدارس إلى المكتبة.