محافظ مطروح يتفقد مصنعا لتعبئة وتغليف التمور بسيوة بطاقة إنتاجية من 3 إلى 5 آلاف طن

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه الدكتور أحمد رضا نائبا عن وزير الصناعة والتجارة والدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى على هامش مهرجان التمور الدولى الخامس للتمور المصرية بسيوة لأحد المصانع الأهلية لتعبئة وتغليف التمور بسيوة بطاقة إنتاجية من ٣ إلى ٥ آلاف طن سنوى ويعمل به ١٥٠ عاملا.

وأشاد الحضور بمدى جودة وتميز منتج التمور بالمصنع، والذى حصد عدد من جوائز مهرجانات التمور الدولية على مدى عدة سنوات مع التطوير المستمر بالمصنع.



وافتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت يرافقه الدكتور أحمد رضا نائبا عن وزير الصناعة والتجارة وصالح السعدى المستشار الاعلامى لسفارة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى أجنحة معرض المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة بمشاركة ٨٤ عارض من المؤسسات والشركات المنتجة للتمور من مصر والاردن والسودان وليبيا



واستعرض المشاركين للأصناف المختلفة من التمور، والمميزات الإنتاجية مع التطوير الدائم للمنتج وتسويقه، وأشاد الحضور بتنظيم المعرض هذا العام مع استيعاب مزيد من العارضين.