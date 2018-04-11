محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية لمعرفة حجم التنفيذ

علاء أبوزيد: إعادة تخطيط المحافظة بشكل كامل.. والتطوير سيتناسب مع الوجهة الحضارية والسياحيةمعتز محمودقام اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، بجولة تفقدية بشوارع مدينة مرسي مطروح، للوقوف علي حجم التنفيذ في مشروعات البنية التحتية، والمقرر الانتهاء منها خلال أسابيع، استعدادا لاستقبال موسم الصيف.وأكد

علاء أبوزيد: إعادة تخطيط المحافظة بشكل كامل.. والتطوير سيتناسب مع الوجهة الحضارية والسياحية

معتز محمود

قام اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، بجولة تفقدية بشوارع مدينة مرسي مطروح، للوقوف علي حجم التنفيذ في مشروعات البنية التحتية، والمقرر الانتهاء منها خلال أسابيع، استعدادا لاستقبال موسم الصيف.

وأكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، خلال الجولة، أن المحافظة ستشهد من انطلاقة جديدة، لاستكمال ثورة البناء والتغيير، تواكبها خطة لبناء البينية التحتية من مشروعات خدمية على أرض الواقع، كمشروعات الكهرباء والطرق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها، مع تجديد شامل لمدن المحافظة جميعها خاصة مدينة مرسى مطروح على أحدث الطرز العالمية، وإعادة تصميمها لتواكب وتحتل مكانتها السياحية والاستثمارية العالمية.

وقال إنه اعتماد مشروعات الخطة الاستثمارية 2018/2019 بمبلغ 776.5 مليون جنيه، والتي تعد أكبر خطة استثمارية للمرة الثانية لمطروح علي مستوي الجمهورية، وذلك لدعم قطاعات الكهرباء والرصف جنيه موزعة علي كافة القطاعات.

وأوضح أبو زيد، أنه تم دعم قطاع الكهرباء بمبلغ 156.1 مليون جنيه ، و قطاع الرصف والطرق 143.1 مليون جنيه ، وقطاع تحسين البيئة بمبلغ 422.3 مليون جنيه ، وتدعيم الوحدات المحلية بالمدن 23.2 مليون جنيه ، وقطاعات الامن والاطفاء والمرور بمبلغ 22.7 مليون جنيه .

وأشار أبو زيد، إلى أن زيادة الخطة الاستثمارية للمحافظة، يعد ثقة كبير من الحكومة، وإيمانا منها بمستقبل المنطقة الواعد بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات بالمحافظة، وخاصة بعد توقيع عقود المشروعات الاستثمارية العملاقة خلال الفترة الماضية، والتي ستحول المنطقة لمحور تنمية جديد لمصر به كافة المقومات الاستثمارية.

وأشار إلي أن تطوير شارعى الاسكندرية والكورنيش والميادين، سيتم تطويرها بما يتناسب مع الوجهة الحضارية والسياحية للمحافظة، من خلال أعمال التشجير والاضاءة سواء البلدورات المضاءة التى سيتم تركيبها أو الأعمدة ، وتركيب مقاعد لجلوس الجمهور على جانبى شارع الاسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من مد شبكات البنية التحتية من غاز طبيعى وكهرباء وصرف مياه الامطار وأعادة رصف شارع اسكندرية.

وطالب محافظ مطروح بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتخصصين لوضع تصور كامل لاعمال التجميل بما يتفق والطبيعة السياحية والاستثمارية بالمحافظة مع التأكيد على توافر الدعم المالى اللازم، و مراعاة التوازن فى الرؤية.

وشدد على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال التطوير واعادة الشئ لاصله بجميع شوارع المحافظة نهاية الشهر الجارى.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الشركات العاملة فى كل المشروعات لإزالة المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروعات فى الموعد المحدد قبل موسم الصيف.

وقال محافظ مطروح إنه يتابع بشكل دوري نسب التنفيذ للمشروعات الجارية عن طريق لجان ترفع تقارير لكل المشروعات الجارية طبقا للمواعيد المتفق عليها بالعقود مع الشركات، محذرا بأنه فى حال عدم انتهاء من الاعمال الجارية المتفق عليها في المواعيد المتفق عليها بالعقود سيتم توقيع أقصي غرامة وعقوبة لتصل لوقف الاعمال واسنادها لشركات اخري.

وأشار إلى أنه تم تلافى جميع الملاحظات التي حدثت في موسم الصيف الماضي بالاستعداد المبكر ورفع كفاءة كافة المرافق بالشواطئ ودهان الأرصفة وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة وإنارته ووضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ حفاظا على مرتادى الشواطئ مما ينعكس ذلك علي ظهور المحافظة في أبهي صورها في موسم الصيف الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل لأهالي المحافظة.