محافظ مطروح يتفقد مستشفى الصدر للاطمئنان على جاهزيته وتوافر الخدمات به

مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وأولها ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم، خاصة بطرقات المستشفى

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء مستشفى الصدر بمرسى مطروح ، وذلك ضمن المرور الدورى على مستشفيات مطروح وجاهزيتها فى أى وقت لاستقبال حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورنا والاطمئنان على توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية الكافية للاطباء واطقم التمريض والعاملين بالمستشفى .

يأتى ذلك مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وأولها ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم، خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على سلامتهم وعلى صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

واستمع محافظ مطروح للإجراءات الطبية المتبعة فى التعامل مع أى حالات مشتبه اصابتها بفيروس كورونا أو الايجابية وكيفية التعامل معها ، مشيداً بجهود الاطباء والتمريض فى مهمتهم الانسانية ، وموجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة.



واوضح أن محافظة مطروح أعلنت عن الخط الساخن 114 وتليفون 0464933158 -0464933692 بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال الاستفسارات او شكاوى خاصة فيروس كورونا والتعامل معها من خلال مندوب من مديرية الصحة على مدار 24 ساعة للرد عليها وتسجيلها بدفتر سجلات للعرض عليه شخصيا.



متابعة مستشفيات المحافظة المخصصة لحالات كورونا

وأشار محافظ مطروح الى أنه يتم متابعة مستشفيات المحافظة المخصصة لاستقبال أى حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا وهى 7 وتشمل الحمام والعلمين والضبعة ومطروح العام والحميات والصدر بمرسى مطروح ومستشفى سيوة ، مع تأكيد توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية لمدة اسبوعين وتعويض المستهلك منها دوريا.