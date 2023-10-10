محافظ مطروح يتفقد مدرسة طارق بن زياد الابتدائية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء مدرسة طارق بن زياد الابتدائية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية يرافقه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق عبد الله مدير عام الابنية التعليمية.

كما تفقد محافظ مطروح عدد من الفصول والاستماع لشرح المعلمين للطلاب ومدى الفهم والاستيعاب ،وكذلك الاطمئنان على وصول وتوزيع الوجبة المدرسية على الطلاب ومدى جودتها وإقبال الطلاب الذين أشادوا بجودتها وانتظام توزيعها عليهم .

وخلال جولته تفقد خالد شعيب مبنى المدرسة موجها لمدير عام الابنية التعليمية بدراسة أعمال احلال وتجديد للمبنى القديم من أرضى وطابق وزيادة الارتفاع وكذلك استغلال الفراغات بما يسمح بزيادة أعداد الفصول وتقليل الكثافات مع الحفاظ على مساحات الملعب والمساحات الخضراء ومناطق العاب الأطفال.

كما قام محافظ مطروح بتوزيع هدايا حقيبة مدرسية وجاكت شتوى وأحذية رياضية على عدد من الطلاب الأيتام والأولى بالرعاية.