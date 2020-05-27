محافظ مطروح يتفقد مخازن الديوان العام

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم الأربعاء منطقة الريفية ومخازن ديوان عام المحافظة للوقوف على سير العمل، للتأكد من سير ونظام العمل.

وأكد على ضرورة حفظ كافة المحتويات والأصناف بكل مخزن وإعادة ترتيبها لضمان سهولة معرفة الأرصدة بأقسام المخازن من حجم المعدات والأجهزة الفعلية والمتهالكة، ومتابعة احتياجات العمل للارتقاء بأداء العمل، مشيراً إلى أنه سيمر خلال أسبوع لمتابعة إنهاء الملاحظات .



وفى سياق آخر شدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن باستمرار الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأعلن استعداد المحافظة لاستقبال العائدين من محافظات أخرى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .



ووجه محافظ مطروح رؤساء المدن بالتنبيه على جميع العاملين بالمصالح العائدين بعزل أنفسهم لمدة أسبوع، مع متابعتهم بصفة مستمرة والتوجه إلى أقرب مستشغى مختصة حال ظهور أى أعراض.

كما وجه رؤساء المدن بالتواجد على مدار ٢٤ ساعة بمداخل وبوابات المدن مع المختصين من الإدارات الصحية واستخدام أجهزة الكشف بالماسح الحرارى، و استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع السيارات قبل دخولها نطاق المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه في حال الشك بأي حالة سيتم اتخاذ اللازم لتحويلها للمستشفى المختصة بنطاق مدن ومراكز المحافظة.