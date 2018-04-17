محافظ مطروح يتفقد محطة مياه الرميلة 3 تمهيدًا لافتتاحها

أبو زيد: السيسى قضى على مشكلة نقص المياه فى مطروح بافتتاح محطتى الرميلة 1 و2

معتز محمود

تفقد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح يرافقه اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى محطة الرميلة 3 تمهيدا لافتتاحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالات أعياد سيناء فى 25 ابريل الحالى ضمن 4 افتتاحات بمحافظة مطروح سيقوم الرئيس بافتتاحها عبر الفيديو كونفرانس.

وتابع المحافظ ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب التجهيزات النهائية لافتتاح محطة الرميلة 3 والتى تعد من أفضل انواع المحطات لاستخدامها افضل التقنيات الحديثة فى مجال تحلية مياه الشرب.

واكد المحافظ أن محطة الرميلة 3 تم إنشاؤها بتوجيهات من السيسى، بطاقة انتاجية 12 الف متر مكعب يوميا ليصل اجمالى المياه التى تنتجها محطات تحلية الرميلة 1 و الرميلة 2 الى 60 الف متر مكعب يوميا، بالاضافة الى عدد من محطات تحلية مياه الشرب الأخرى.

واضاف أن رئيس الجمهورية انهى اى أزمات فى مياه الشرب بمطروح والتى كانت من اكبر المشكلات التى يعانى منها اهالى مطروح وزائريها خاصة خلال موسم الصيف، مؤكدا ان حجم المياه التى تصل محافظة مطروح بلغ 160 الف متر مكعب يوميا بما يفوق المخطط الاستراتيجى لوزارة الإسكان لمحافظة مطروح وهو 110 ألف م3 / يوم.



ووجه المحافظ لرئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة تجهيز المحطة والمنطقة المحيطة لتكون فى ابهى صورها خلال الافتتاح مع تقديم اوجة الدعم اللازمة لسرعة الانتهاء من كل الاعمال فى الموعد المحدد.



واشار إلى أنه من المقرر أن يقوم رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس بافتتاح 4 مشروعات بمحافظة مطروح خلال احتفالات اعياد سيناء فى 25 ابريل بافتتاح محطة تحلية الرميلة 3 وافتتاح محطة الصرف الصحى بمدينة الحمام بطاقة انتاجية 15 الف م3/يوم ومحطة الصرف الصحى بمدينة الضبعة بطاقة انتاجية 14 الف م3/يوم ومحطة محولات الكهرباء شرق مطروح.



وتقدم المحافظ بالشكر للقوات المسلحة ووارة الاسكان ووزارة الكهرباء لدورهم فى اقامة عدد من المشروعات بمحافظة مطروح مما يساهم فى تقديم خدمات مميزة لاهالى مطروح

واوضح اللواء سيد العشرى ان محطة الرميلة 3 تتضمن وحدات فلاتر التنقية الابتدائية للتخلص من الشوائب والمواد العالقة، فضلًا عن ضمها عنبر التحلية الذي يضم مجموعة فلاتر التنقية الدقيقة.

واضاف الى تجهيز المحطة بأحدث أنظمة موفرات الطاقة لترشيد الاستهلاك، فضلًا عن تزويدها بأحدث أجهزة القياس لتحقيق رقابة معملية للمياه المنتجة بدرجة كبيرة من الدقة، ومطابقتها لمعايير الصحة العالمية، ومزودة بتطبيق التحكم والتشغيل باستخدام الحاسب الآلى.

رافق المحافظ خلال تفقد محطات الرميلة 3 كل من السيد الامام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومحمد جابر رئيس مجلس المدينة واللواء شريف فارس رئيس مجلة ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.