محافظ مطروح يتفقد محطة كهرباء قرية رأس الحكمة بجهد 22 ميجاوات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء محطة كهرباء قرية رأس الحكمة بجهد 22 ميجاوات وتشمل موزع جهد ومبنى هندسي وإدارى واستمع لشرح من المهندس صقر الشيخ مدير المحطة حول أعمال تطوير وتوسعة المحطة.

وفي اتصال هاتفي مع المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة كهرباء البحيرة أشاد المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال مع زيادة قدرة الموزع لاستيعاب الكثافة السكانية بالمنطقة مستقبلاً .

كما استمع اللواء خالد شعيب لعدد من مطالب واحتياجات أهالي القرية موجها لمجلس مدينة مرسى مطروح بدعم القرية بعدد 100 عمود إنارة .

كما أشار الى أنه تم مخاطبة الشركة العامة للبترول لتوفير محطات تمويل وقود متنقلة لخدمة الطريق وأهالي القرية لحين الانتهاء من أعمال توسعة الطريق الدولى الساحلى الإسكندرية مطروح.

ووجه محافظ مطروح لرئيس القرية بتكثيف أعمال النظافة بالتنسيق مع مجلس المدينة لتوفير المعدات اللازمة.