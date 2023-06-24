محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه السلوم بطاقة 3500 متر مكعب يوميًا

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة بتفقد محطة تحلية المياه بالسلوم بطاقة 3500م3/يوم، وذلك خلال الجولة الميدانية لمدينة السلوم لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع محافظ مطروح من الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح حول تشغيل المحطة ومقترحات العمل على زيادة الانتاحية لتصل إلى 5 آلاف م3/يوم، بما يوفر مزيد من كميات ضخ المياه للمواطنين.

ووجه المحافظ بمراجعة تشغيل وتوزيع المياه شرق وغرب المدينة بمايلبى احتياجات المواطنين.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة خلال الجولة الميدانية لمدينة السلوم، يرافقه العميد عبد الغنى السماحى رئيس المدينة وعادل منصور نائب رئيس المدينة والمهندس محمد القط مدير مشروع المواقف والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق ،لموقف السيارات وسط المدينة.

كما تفقد المواقع الجديدة المقترحة لاقامة موقف جديد لسيارات الركاب أكثر اتساعا وتنظيميا ليسع حجم وأعداد السيارات دون تكدس او ازدحام داخل المدينة، وبما يليق ببوابة مصر الغربية وتيسير سفر العائدين من منفذ السلوم الى محافظاتهم او المسافرين إلى المنفذ مع تيسير الحركة المرورية ولتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المدينة، والموقع المقترح لإقامة حديقة ومتنزه لأهالي مدينة السلوم وزائريها.