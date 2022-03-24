محافظ مطروح يتفقد محطة الصرف الزراعي بواحة سيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة يرافقه دكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة ومديرى المديريات والادارات المعنية ومشايخ سيوة مسار المرحله الأولى من القناة المفتوحة بطول ٤١ كم الناقلة لمياه الصرف الزراعى خارج واحة سيوة.

واستمع محافظ مطروح لشرح حول نسب تنفيذ المشروع حتى الآن والمستهدف زراعته على جانبى المسار والذى يصل الى ١٠٠ الف فدان والتى تم اختيارها كأرض مستويه ،مع دراسة الطبيعة الزراعية الملائمة لكن منطقة على مسار الخط الناقل بما يناسب انواع الزراعات المختلفة وتتلائم مع مناخ سيوة ويحقق العائد الإقتصادى والنهوض بالتنمية الزراعية بالواحة .

ويأتى ذلك في إطار جهود الدولة لوضع وتنفيذ الحل الجذرى لمشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى والذى تعانى منه الواحةمنذ نحو ٣٠ عاما ويهدد الثروة الزراعية و التربة بالواحة ،وذلك من خلال مشروع تطوير ادارة منظومة الرى والصرف وذلك من خلال اعمال تعديل مسار صرف الحاج على من مصرف بهى الدين قناة مدفونة من الخرسانة المسلحة قطر ١٠٠٠ مم وبطول ٢٢٠٠م ،ثم محطة رفع ١ بمشتملاتها تصرف ٢٠ الف م٣/ اليوم،ومحطة رفع ٢ بمشتملاتها تصرف ٦٠ ألف م٣،واعمال حفر عدد ١٢ بئر إنتاجى ١٠٠٠م٣واعمال إنشاء شبكة توزيع و خزانات خلط لعدد ٩ بئر عميق وغلق ٢١٢ بئر سطحى وتقوية وتعلية الجسر المشترك بين المصرف المجمع الشرقي وبركة سيوة بطول ٣،٥ كم ،واحلال وتجديد خط الطرد لمحطة خفض المنسوب والخزان السطحى الارضى لمنطقة الدكرور بطول ٩٠٠م وتشغيل المحطة القائمة بمنطقة الكاف بالطاقة الشمسية،ثم إضافة تقوية وتعلية وتدعيم عدد ٣ جسور ( دهيبة _ الطبو _ انصرانى) بإجمالى طول ٨،٢ كم ثم أعمال نقل مياه الصرف الزراعى الزائدة خارج نطاق واحة سيوة حتى منخفض عين الجنبى.

كما سيتم اعمال تدعيم عدد ٤ جسور لبحيرة سيوة بأطوال ١١،٧كم وهى :جسر فطناس بطول ٣،٥ كم، وجسر دهيبة بطول ٣،٨ كم ،و جسر الطبو بطول ٤،٦كم ،وجسر انصرانى بطول ٧٥٠م ليصبح كمية الاحلال المستخدمة في تدعيم الجسور ١٧٦ الف م٣،واجمال اعمال تكاس الدبش للتدعيم ٣٦ الف م٣،واجمالى كمية الالياف الصناعية خلف الدبش ( جيو ستيل ) ٥،٨ الف ٣.

كما يتضمن المشروع مخطط بمنطقة الكاف اقامة بيارة خرسانية سعة ٣٠٠ م٣،وانشاء ماخذ لربط البيارة بمصرف تاترت وطلمبات رفع ،وونش علوى ٦ حركة ،و الواح طاقة شمسية قدرة لا تقل عن ١٢٠ ك وات، ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف سعة ٢٤٠٠م٣ ،حيث تخدم منطقة الكاف زمام زراعى بمساحة ٤٨٥ فدان.