محافظ مطروح يتفقد محطات رفع المشروع المتكامل للصرف الصحي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الثلاثاء يرافقه المهندس مجاهد عبد العزيز الفرماوى رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى محطات رفع المشروع المتكامل للصرف الصحي.

كما رافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس طارق زكى رئيس قطاع كهرباء مطروح وبحضور مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والإدارات والشركات المعنية، لمحطات رفع المشروع المتكامل للصرف الصحى (المرحلة الثالثة ) بمدينة مرسى مطروح استعدادا لافتتاحها قريبا في إطار متابعة تنفيذ واستكمال مشروعات البينية التحتية خاصة في قطاع الصرف الصحي ، والتى تغطى نحو 90% من الخدمة بالمدينة بما ييسر على المواطنين.

وتفقد محطة رفع الصرف الصحى بالكيلو 4 وشبكات الانحدار وخطوط الطرد والتى وصلت بنسبة التنفيذ بها ١٠٠%، بطاقة استيعابية 18 ألف م3 / يوم تصل الى طاقة قصوى 35 ألف م3 وتتكون من بيارة و4 طلمبات رفع بشبكة انحدار بطول 28,5كم وخط طرد قطر 5,6مم بطول 3,5كم .

كما تم تفقد محطة الرفع الفرعية الكيلو ٧ ( ١ ) وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد بنسبة تنفيذ١٠٠% ، وبطاقة 43 ألف م3 تصل الى أقصى طاقة 108 ألأف م3 /اليوم ، و بطاقة مستقبلية 129 ألف م3 / اليوم وتتكون من بيارة و6 طلمبات رفع ، وشبكة انحدار بطول نحو 33 كم وخط طرد بطول 1,7 كم كما تم تفقد محطة رفع الكيلو 7(2) بطاقة استيعابية 90 ألف م3/ يوم تصل الى اقصى طاقة 180 ألف م3 /يوم وتتكون من بيارة بها 8 طلمبات وشبكات انحدار بطول 21 كم وبخط طرد بطول 6 كم قطر 1200 مم .

ووجه محافظ مطروح بالاستعداد للافتتاح في الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم ، مع بدء شركة مياه الشرب والصرف الصحى في إجراءات أعمال الوصلات المنزلية بعد الإنتهاء من التسليم تيسيرا على المواطنين.