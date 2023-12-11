محافظ مطروح يتفقد لجنة مدرسة العمدة أحمد طرام للاطمئنان على سير العملية الانتخابية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجنة مدرسة العمدة أحمد طرام بمدينة مرسى مطروح في إطار جولاته للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالمحافظة دون أى معوقات مؤكدا على توفير كافة سبل الراحة للناخبين باللجان لأداء أصواتهم بسهولة ويسر.

وأشاد محافظ مطروح بالأقبال الكبير من المواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان في مشهد يعكس وعى أهالي مطروح وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدراته داعيا الجميع بالنزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في استكمال مسيرة التنمية والبناء ، والتكاتف في مواجهة التحديات،ورسم مستقبل أفضل للوطن.