محافظ مطروح يتفقد كرفان المناخ لتوعية الشباب وتفاعلهم الإيجابي مع قضايا البيئة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء كرفان المناخ والبيئة الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة مع اليونيسيف والأمم المتحدة ومديرية الشباب والرياضة بمطروح، وذلك أمام ديوان عام المحافظة بحضور الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة نسرين حمدى عن وزارة الشباب والرياضة ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ومديرى إدارات مديرية الشباب والرياصة والشباب والطلائع المشاركين.

جاء ذلك ضمن جولات الكرفان بمحافظات الجمهورية واستعدادات مصر لمؤتمر المناخ copy 27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم ويسير الكرفان الذى يعمل كقافلة توعوية من خلال الغاز و يقوده الشباب ، ويستهدف توعية وتحفيز الشباب وتمكينهم من التفاعل الايجابى مع قضايا البيئة والمناخ والنهوض بالثقافة البيئية والعمل المناخى للأجيال القادمة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح ان الكرفان يستهدف على مدار يومين بمطروح توعية ١٥٠ شابا من خلال لقاء شباب الكرفان مع شباب مطروح بمكتبه مصر العامة .

كما قام محافظ مطروح خلال الاحتفالية بزرع شجرة تين وقامت دكتورة نسرين حمدى بزراعة شجرة زيتون عن وزارة الشباب والرياضة كذلك تم مشاركة عدد من الأطفال بتلوين رسومات تعبر عن البيئة واهمية الحفاظ عليها .

وأشاد محافظ مطروح بمبادرة كرفان البيئة والمناخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع دعمه التام لدور المبادرة وأهميتها في توعية الشباب.