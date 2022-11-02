محافظ مطروح يتفقد قافلة مؤسسة بصيرة للكشف على أمراض العيون

تفقّد، اليوم، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال زيارته مدينة برانى غرب مطروح، فعاليات قافلة مؤسسة بصيرة المتخصصة فى الكشف على أمراض العيون التى تم تنظيمها بقرية القطراني في مدرسة الشرصية للتعليم الأساسي، وبدأت عملها، صباح اليوم؛ لخدمة أهالي برانى والمناطق المجاورة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري. كان فى استقبال اللواء خالد شعيب، العميد ياسر عامر رئيس مدينة براني، وفتحى الجمل مستشار المحافظ للعمل الأهلي، وفاطمة أنور مدير التضامن الاجتماعى بمطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ببراني.

وخلال تفقُّده أعمال القافلة أشاد محافظ مطروح بجودة الخدمة المقدَّمة، معربًا عن امتنانه لمنظمات المجتمع المدني الجادة، ومنها مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الاحتياجات البصرية على ما يقدمونه من خدمات غاية فى الأهمية ويحتاج إليها المواطن بشكل مُلح،

موضحًا أنه أصدر توجيهاته لكل الجهاز التنفيذى لمحافظة مطروح، بالتعاون الكامل مع فريق عمل القافلة من أجل تذليل العقبات أمام تحقيق هدفها وخدمة أكبر عدد من أهالي مطروح والإعلان عن القافلة حتى يستفيد منها أكبر عدد من أهالي براني وتوابعها، مع إعداد تقرير بجميع الحالات والتى تحتاج إلى عمليات جراحية واستكمال العلاج، وكذلك المقرر لهم صرف نظارات.

من جانبها أكدت منى أحمد، مديرة قطاع المسح الطبى والقوافل بمؤسسة بصيرة، أن قافلة مؤسسة بصيرة للكشف على أمراض العيون استقبلت أهالي برانى منذ الصباح الباكر،

وتقدّم لهم خدمات توقيع الكشف على العيون وتوزيع الأدوية وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية، وإجراء العمليات وتوزيع النظارات لاحقًا، موضحة أن جميع خدمات قوافل مؤسسة بصيرة يتم تقديمها بالمجان تمامًا للأهالي.

وأشارت منى أحمد إلى أن قوافل العيون من مؤسسة بصيرة سوف تستكمل دورها فى خدمة أهالي مطروح، غدًا الخميس، بالكشف على أهالي المنطقة الغربية لمطروح ببراني من خلال التواجد بقرية الشماس ببراني، موجّهة الدعوة لكل أهالي برانى بالاستفادة من قوافل بصيرة، اليوم.

يُذكر أن مؤسسة بصيرة هى مؤسسة متخصصة فى تقديم الخدمات النوعية للأشخاص ذوى الإعاقات البصرية من فاقدي وضعاف البصر، وتعمل وفق إستراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية من خلال الاكتشاف المبكر لأمراض العيون وتقديم التدخلات الطبية والعلاجية المطلوبة بالمجان تمامًا من خلال إجراء المسوحات الطبية وتنظيم القوافل العلاجية.