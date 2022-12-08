محافظ مطروح يتفقد فعاليات مبادرة «مودة» للمشاركين في حفل الزفاف الجماعي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس فعاليات مبادرة “مودة” ، للمشاركين في حفل الزفاف الجماعي الذى تنظمه محافظة مطروح ويشمل 30 عريسا وعروسة ضمن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية لتأهيل المقبلين على الزواج في الجوانب الاجتماعية والنفسية والشرعية في الحياة الأسرية .

وتنظم الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة احتفالية الزفاف الجماعي السنوى لشباب مطروح هذا العام ضمن فعاليات العيد القومي للمحافظة الأسبوع المقبل .

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود المبادرة مع أهمية استفادة الحضور في الحصول على التوعية والتثقيف المناسب لبناء أسرة جديدة تقوم على المودة والرحمة في إطار بناء المجتمع متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة.