محافظ مطروح يتفقد فعاليات البرنامج التدريبى «المرأة تقود»

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تفقد فعاليات البرنامج التدريبى”المرأة تقود” الذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح

ويشارك في البرنامج التدريبى الذى تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع عدد ٥١ سيدة من العاملين بعدد من الجهات بمطروح

وتناولت فعاليات اليوم الثلاثاء شرح حول تعريف التنمية المستدامة وتحقيق أهداف ورؤية مصر ٢٠٣٠ مع تفاعل المتدربات المشاركات حول التعريف وتطبيق مفهوم التنمية المستدامة كلن في مجالها مع نماذج وأمثلة لها يشار إلى أن برنامج المرأة تقود يهدف إلى تنمية المهارات والتأهيل لتنمية ورفع الكفاءات سواء الوظيفية أو الشخصية لدى المتدربات وذلك من خلال التدريب على المهارات المختلفة ومنها إدارة المشروعات وريادة الأعمال ومهارات القيادة. مع تبادل الخبرات .