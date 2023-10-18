محافظ مطروح يتفقد عددًا من المنافذ والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة بمبادرة تخفيض الأسعار

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم الأربعاء، بتفقد عدد من المنافذ والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة بمبادرة تخفيض الأسعار بنطاق مدينة مرسى مطروح بنسب تخفيض تتراوح من ١٥ إلى ٤٠%، وذلك تحت إشراف مديرية التموين بمطروح وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، وذلك استمرارا للمتابعة الدورية لتنفيذ “مبادرة الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين.

واطمأن محافظ مطروح خلال الجولة يرافقه كل من المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح والحاج جمال جماد عضو الغرفة التجارية , من توافر كافة السلع الأساسية، المشاركة في فعاليات المبادرة من ١١ إلى ١٨ سلعة أساسية فأكثر والالتزام بنسب التخفيض وعدم المغالاة موجها بالمتابعة المستمرة مع الدفع بمزيد من القوافل إلى القري والتجمعات الصحراوية لتوفير احتياجاتهم من السلع الاساسية بأسعار مخفضة.

كما اطمأن محافظ مطروح من المواطنين عن شرائهم للسلع بالأسعار المخفضة المعلن عنها ومدى الرضا عن تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق .

وذلك مع الإقبال الكبير من المواطنين عليها، موجها بضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، مشددا على تكثيف حملات المرور والمتابعة المستمرة علي الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين.

من الجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن تخفيض أسعار ٧ سلع أساسية بنسب من 15ل 25 % وهي سلع “السكر” والزيت “والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز”، بالإضافة إلى خفض 15 % على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، اعتبارا من السبت الماضي 14 أكتوبر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين وجهود الحكومة لضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة ، لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.