محافظ مطروح يتفقد عددا من منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، صباح اليوم ، بجولة تفقدية، للمرور على عددٍ من منافذ بيع السلع الغذائية والمحلات والسلاسل التجارية بنطاق مدينة مرسى مطروح المشاركة في تنفيذ “مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية”، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود الحكومة لمكافحة جشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، تحت إشراف مديرية التموين بمطروح وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.

حيث اطمئن محافظ مطروح خلال الجولة، من توافر كافة السلع الأساسية يرافقه المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح وجمال حماد عضو الغرفة التجاريةوناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح بالأسعار المخفضة المعلن عنها بنسبة تخفيض من 15 إلى 40%

كما استفسر محافظ مطروح من المواطنين عن مدى الرضا عن أسعار المنتجات الغذائية ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق .. مع الإقبال الكبير من المواطنين عليها، موجها بضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، مشددا على تكثيف حملات المرور والمتابعة الدورية علي الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين.

وافتتح محافظ مطروح معرض بيع السلع الأساسية بنسبة تخفيض تصل إلى 30% والذى إقامته الغرفة التجارية بمطروح بحضور مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح وعدد من أعضاء الغرفة لبيع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة ضمن أعمال المبادرة بالمحافظة مع الدفع بقوافل إلى القرى والتجمعات الصحراوية.

من الجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15لـ 25 % وهي سلع “السكر” والزيت “والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز”، بالإضافة إلى خفض 15 % على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض،اعتبارا من السبت الماضى 14 أكتوبر في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.