محافظ مطروح يتفقد طريق عجيبة السياحي ويوجه برفع تراكمات ترابية على جانبيه

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمجلس مدينة مرسى مطروح بإزالة ورفع تراكمات ترابية على جانب طريق عجيبة، بما ييسر الحركة خاصة مع ما يشهده من ازدحام الى شواطئ المحافظة السياحية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الجمعة خلال جولة ميدانية لطريق مرسي مطروح عجيبة يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ومحمد العشري مدير الطرق وأحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

ووجه محافظ مطروح بالاسراع في رصف اعمال حفر توصيل الكابلات بعرض الطريق في اكثر من موقع ،وكذلك معاينة الطريق الواصل من أم الرخم لطريق السلوم الدولي عند تجمع اولاد مرعي لدراسة تعديل المسار في مسافة نحو 150 مترا وتوفير علامات ارشادية لتيسير حركة الطريق للمسافرين.

وتابع محافظ مطروح لمدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى انتهاء اعمال حفر وردم بجانب طريق السلوم خلال مد شبكة الصرف الصحى بمنطقة عزبة الحاج على،للبدء فى اعمال الرصف لمسار حفر مسار تركيب شبكة الصرف الصحى.