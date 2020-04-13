محافظ مطروح يتفقد سير العمل بعدة منشآت خدمية

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بعض المنشآت الإنتاجية والخدمية لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة و التطوير والوقوف على انتظام عمليات الإنتاج فى إطار الجولات الميدانية للاطمئنان على تشغيل المشروعات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة.

وشملت الجولات متابعة محافظ مطروح لسير عمل صرف منحة الدولة للعمالة الغير منتظمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والوقوف على الالتزام الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين مع التيسير عليهم، وتوفير الراحة لهم خلال من استراحات ومظلات وتوافر مسافات التباعد الاجتماعى خلال عملية الصرف، وكذلك الالتزام بمحددات الصرف حسب العمر ووصول رسالة نصية تفيد بامكانية الصرف.

وتفقد محافظ مطروح مصنع تعبئة الغاز بالكيلو ١٧ طريق مطروح الإسكندرية لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالمصنع لدخوله التشغيل قريبا لخدمة أهالى المحافظة، يرافقه اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

واستمع شعيب لشرح حول قوة العمل بالمصنع والتى تبلغ 98 عاملا مع التزام جميع العمالة الموجودة بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ، وكذلك استمع محافظ مطروح على منظومة العمل والانتاج بداية من دخول سيارات المستودع بإسطوانات فارغة مرور بمراحل التعبئية المختلفة حتى تسليم الاسطوانة ،كذلك تفقد مراحل ضغط الغاز والهواء وخزانات الغازومنظومة الحريق غيرها.

تفقد مصنع الوجبة المدرسية بالكيلو 10 شرق بالطريق الدولى

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والتأمين، والانتهاء من أعمال غرفة مواتير الضخ بالتنسيق مع مديرية الإسكان، وكذلك دورية الصيانة لكافة مكونات المصنع، والتنسيق مع مديرية التموين مع المستودعات الجديدة بالمحافظة بشأن توزيع واستغلال الأسطوانات الموجودة بالمصنع.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مصنع الوجبة المدرسية بالكيلو 10 شرق بالطريق الدولى مطروح الإسكندرية فى إطار الجولات الميدانية للاطمئنان على تشغيل المشروعات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة

حيث استمع لشرح حول العمالة بالمصنع والتى تبلغ 167 موظفا إداريا و عاملا، وحجم الإنتاج بالمصنع خلال فترة التشغيل والتى تبلغ 80 ألف وجبة مدرسية بومية، مع متابعة دورة الإنتاج بدءَ من العجانة مرورا بالفرن والتعبئة والتغلف، وكذلك الاطمئنان على تطهير ونظافة المصنع المستمرة مع التزام جميع العمال بداية من دخول المصنع بإجراءات التعقيم والتطهير مع ارتداء الكمامات وقفازات اليد.

وتفقد محافظ مطروح أعمال الصرف بمكتب بريد مطروح الرئيسى وبمدرسة طه ساطور الثانوية بنات وبالبنك الزراعى المصرى بمدينة مرسى مطروح، واطمئن محافظ مطروح من مدير القوى العاملة ومدير منطقة بريد مطروح والشئون الاجتماعية على تيسير اجراءات الصرف على مستوى المحافظة للمستحقين على مسوى المحافظة وعددهم 6540 مستحق من العمالة غير المنتظمة مع إزالة كافة العقبات وتعريف المواطنين باجراءات الصرف.

وذلك ضمن متابعة سير عمل صرف منحة الدولة للعمالة الغير منتظمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والوقوف على الالتزام الاجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين مع التيسير عليهم وتوفير الراحة لهم خلال من استراحات ومظلات وتوافر مسافات التباعد الاجتماعى خلال عملية الصرف.

وأشاد المواطنون بالإجراءات التى تتخذها الدولة مع شكر القيادة السياسية على اهتمامها بهم ومراعاة لأحوالهم خاصة مع تداعيات فيروس كورونا، وكذلك الشكر لمحافظة مطروح على تيسير الإجراءات من خلال فتح أكثر من منفذ بالإضافة إلى مكاتب البريد.