محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الإثنين المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، استمرارا للمتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكواهم مع متابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم وكذا الاطمئنان على توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا من المستحقين لتخفيف العبء والمعاناة علي المواطنين من الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان .

كما استمع محافظ مطروح خلال جولته لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، موجها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية وفق منظومة تلقي الشكاوى لبحث ودراسة مطالب المواطنين والإسراع في حلها تيسيرا عليهم .

فى سياق آخر، شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يوم السبت في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد رئيس مجلس الإدارة،،والدكتور جمال الدين على أبوالمجد عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوچيا بالمنيا ،و كارمن غريب رئيس جمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة للمعهد ،وم أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ،و د عصام خليفة وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و د .أسامة مسعود وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب،و د .السيد نايل أستاذ القانون المدنى المستشار القانوني للمعهد،.د. سعيد أبو اليزيد المشرف على فرع السادس من أكتوبر،و دكتور سيد هارون جمعه المشرف على فرع مرسى مطروح.و عادل فهيم أنطونيوس أمين عام المعهد.

ناقش اجتماع مجلس إدارة المعهد عددا من الموضوعات التى تهدف للارتقاء بالمعهد ودوره العلمى والتعليمى ومشاركته المجتمعية بفروعه ( العاشر من رمضان – أكتوبر – مرسى مطروح) حيث تمت الموافقة على الاعتماد المالى لترميم فرع المعهد بمرسى مطروح.مما يعمل على استقرار الطلاب ،كذلك تم إعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

كما وافق المجلس على المشاركة في مبادرة (العاشر تكافل وكرامة) تحت رعاية مشيخة الأزهر الشريف.،مع إعتماد المساهمة في مبادرة مصر الخير ضمن صندوق تحيا مصر بمناسبة حلول شهر رمضان ، كما تم إعتماد القرارات التي تسهم في التخفيف عن عبء الطلاب ماليا ومساندتهم من خلال سياسة التكافل بالمعهد خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وجهود الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين.

كما تمت الموافقة على تكريم 3 من الأمهات المثاليات بالمعهد وفروعه،وكذلك زيادة الحد الأقصى لعلاج العاملين بالمعهد وكذلك زيادة الحد الأقصى للأدوية.بالإضافة إلى صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالمعهد وفروعه تقديرا للجهود المميزة المبذولة.

كما وافق اجتماع مجلس الإدارة على دعم فريق المعهد المشارك في مسابقة السيارات الكهربائية والمرشح للصعود إلى المشاركة في مسابقة شيل ماراثون البيئي المقامة بدولة فرنسا في الفترة من 18- 27 مايو المقبل.