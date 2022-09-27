محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة يرافقه اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة لمتابعة تيسير الإجراءات لحصول المواطنين على الخدمات المطلوبة في القطاعات المختلفة خاصة الإنسانية، بالتنسيق بين المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والجهات المعنية.

وحرص محافظ مطروح على الاستماع لشكاوى لمواطنين عن قرب والعمل على حلها وتلبية مطالبهم للتيسير عليهم.

يأتى ذلك استمرارا للجولات الميدانية والمتابعة المستمرة للوقوف على تيسير إجراءات تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين في القطاعات المختلفة.