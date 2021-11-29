محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للوقوف على تيسير الإجراءات

للوقوف على تيسير إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين وحسن التعامل معهم مع توفير حياة كريمة للمواطنين

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الاثنين، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة للوقوف على تيسير إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين وحسن التعامل معهم مع توفير حياة كريمة للمواطنين.

كما استمع محافظ مطروح إلى طلبات عدد من المواطنين بحضور رجاء سالم مديرالمركز ومتابعة تسجيل طلباتهم من خلال منظومة الشكاوى، ومسار استقبال وتسجيل الشكوى ومتابعتها مع الجهة المعنية حتى الرد على المواطن بالرأى أو الإجراء المتخذ، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم مزيد من الخدمات والمساعدات الانسانية مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية خاصة للأولى بالرعاية ومحدود الدخل خاصة تقديم يد العون فى المساعدات الانسانية العاجلة كصرف العلاج والأدوية والمساعدات والاعانات الشهرية وغيرها لغير القادرين، إضافة الى تلبية مطالب المواطنين وبحث شكواهم فى القطاعات الخدمية المختلفة والعمل على سرعة حلها بالتواصل الدائم والتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية والخدمية المعنية بالمحافظة وخارجها.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد تفقد يوم أمس الأحد مصنع الوجبة المدرسية بمرسى مطروح يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعمرمجاور مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندس خالد عمران مدير مصنع الوجبة المدرسية.

وتفقد محافظ مطروح خطوط الإنتاج بدءًا من مرحلة دخول العمال والتطهير والتعقيم، ثم مرحلة عجن الدقيق مرور بالتقطيع والفرن والتغليف والتعبئة، وكذلك ثلاجات التبريد والحفظ لمستلزمات الوجبة والعصائر.

كما تفقد خالد شعيب أعمال التطوير الجديدة بالمصنع من إنشاء مغسلة لملابس العمال ومخازن لكراتين التعبئة، وكذلك مقترح تجديد أرضية المصنع وفق شروط السلامة.

واطمأن محافظ مطروح خلال الجولة على صلاحية المنتجات المخزنة الموردة للمصنع والتى يتم استلامها بعد موافقة هيئة الغذاء، كما تتم مراجعة استلام الوجبة من خلال مديرية التربية والتعليم والمدارس لتسليم وجبة صحية للطلاب.

ووجه محافظ مطروح بالعمل على مزيد من تحسين وجودة المنتج لأبنائنا الطلاب مع متابعة كل الآراء والمقترحات، خاصة مع بدء توزيع الوجبة المدرسية اليوم بمدارس مطروح، وكذلك العمل على التسويق والترويج لمنتج المصنع وتطويره أولا بأول بما يحافظ على استقرار عمالة المصنع طوال العام.