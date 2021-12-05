محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

يأتى ذلك في إطار حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المستمر على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

تفقد محافظ مطروح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، واستمع لمطالب عدد من المواطنين، ويأتى ذلك في إطار حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المستمر على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتسير عليهم خاصة الاولي بالرعاية والاكثر احتياجا وتلبية مطالبهم .

كما وجه محافظ مطروح بتوفير كرسى متحرك على الفور لولى أمر شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة لسهولة الحركة وكذلك دراسة مطالب عدد من المواطنين لتوفير مزيد من الخدمات والتيسير عليهم .

وكان اللواء خالد شعيب قد تابع مؤخراً جهود المشاركة المجتمعية لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين خاصة في التجمعات الصحراوية حيث يجرى حاليا من خلال التعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الاهلي المصرى ومحافظة مطروح إنشاء 96 بئرا بتجميع مياه الأمطار للأسر الأكثر احتياجا بقرية القطرانى بمدينة سيدى براني بما يعمل على توفير مياه الشرب للمواطنين والثروة الحيوانية لديهم ويحقق الاستقرار للأهالي.

وفى سياق أخر وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر على تعاونه المستمر مع محافظة مطروح لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهالي المحافظة، وكان أخرها تنظيم قافلة طبية فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية” نور حياة “لمكافحة مسببات ضعف أو فقدان البصر وخدمة أهالى مطروح، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على 3250 حالة بمرسي مطروح،وذلك بالتعاون مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة وإجراء المسح الطبى وتنفيذ عدد من التدخلات الطبية فى المناطق الأكثر إحتياجا، وكذلك استهداف التشخيص والفحص المبكر على طلاب المرحلة الابتدائية .

وأوضح ماجد عزت منسق صندوق تحيا مصر بمطروح أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على3250 مواطن خلال أعمال القافلة الطبية التى انطلقت خلال الفترة من 16 الى 21 أكتوبر وذلك بمدينة مرسي مطروح ، مع تحويل 798 حالة للمستشفى العسكرى لإستكمال الفحوصات واجراء العمليات الجراحية اللازمة ، وجارى عمل نظارات طبية للحالات بعدد 1898 نظارة ، وكذلك صرف أدوية وعلاج لعدد 554 حالة خلال أعمال القافلة وذلك كله بالمجان ضمن أعمال القافلة .