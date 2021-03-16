محافظ مطروح يتفقد المرحلة الثانية لتطعيمات كبار السن بمركز قسطرة القلب

حيث تم تفقد مراحل التطعيم بدء من غرفة مراجعة البيانات والتسجيل وغرفة الموافقة وعيادة ما بعد التطعيم وغرفة تطعيم الجرعه الأولى

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية للتطعيمات لكبار السن والأمراض المزمنة، والتى يتم إجراؤها بمركز قسطرة القلب بمستشفى مطروح العام، يرافقه الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدير عام الطب الوقائى؛ حيث تم تفقد مراحل التطعيم بدء من غرفة مراجعة البيانات والتسجيل وغرفة الموافقة وعيادة ما بعد التطعيم وغرفة تطعيم الجرعه الأولى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم تطعيم 30 حالة من كبار السن والأمراض المزمنة اليوم ممن سجلوا بياناتهم ليصبح إجمالى أعداد الحالات الذين تم تطعيمهم حتى اليوم 130 حالة.

كما وجه محافظ مطروح الشكر لجيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية والتمريض على ما يبذلونه من تضحيات وجهد لتقديم الخدمات الطبية خاصة مع مواجهة جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة مواطنى المحافظة مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة.