الإسكندرية

محافظ مطروح يتفقد الشواطئ للاطمئنان على التزام المواطنين بعدم الخروج

التزاما بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاصة باستمرار متابعة الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا خلال الاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك
معتز محمود 6:28 م, الأثنين, 25 مايو 20 6:28 م, الأثنين, 25 مايو 20

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تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين عددًا من شواطئ مطروح ومنها روميل والفيروز ومطروح العام وكذلك حديقة الغزالة؛ للاطمئنان على التزام المواطنين بعدم الخروج إلى الشواطئ والكورنيش والمتنزهات التزاما بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاصة باستمرار متابعة الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا خلال الاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك.

وأشاد شعيب بالتزام المواطنين وموجه الشكر لهم لتعاونهم ووعيهم باهمية تلك الإجراءات حفاظا على صحتهم وسلامتهم ،وكذلك الشكر لجهود رجال الشرطة في متابعة الالتزام بالإجراءات وتنفيذ القانون بالتعاون مع مجالس المدن والقرى خاصة الساحلية بالمحافظة، واستمرار المتابعة الأعمال والمشروعات التنموية والخدمية الجارية حاليا بمحافظة مطروح و الاطمئنان على نسب التنفيذ والإسراع بها للارتقاء بالشكل الحضارى والخدمات المقدمة للمواطنين.

أعمال رصف وتطوير منطقة باب البحر وتطوير شاطئ روميل

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في اليوم الثانى لعيد الفطر المبارك أعمال رصف وتطوير منطقة باب البحر وتطوير شاطئ روميل من كافتيريات ودورات مياه وخزان مياه، بالإضافة إلى أعمال إعادة تطوير لسان الشاطئ بالشكل الجمالى والسياحى بما يخدم الحركة السياحية مع الحفاظ على طبيعة الشاطئ وتقليل عوامل النحر مع تدعيم تكثيف رمال الشاطئ مع تجديد مياه البحيرة من خلال فتحات اسفل اللسان، وذلك من خلال الأعمال التى تنفذها حاليا الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة ووجه محافظ مطروح بسرعة إنهاء الأعمال استعدادا لموسم الصيف السياحى.

رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولته الميدانية نواب مجلس مدينة مرسى مطروح.

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بقلم معتز محمود

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