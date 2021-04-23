محافظ مطروح يتفقد إحدى مزارع القمح على مساحة 15 فدانًا بواحة سيوة

وتفقد مزارع الزيتون والنخيل والفاكهة على مساحة أكثر من 100 فدان

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة إحدى مزارع القمح على مساحة 15 فدانا ومزرعة برسيم، وكذلك تفقد مزارع للزيتون والنخيل والفاكهة على مساحة أكثر من 100 فدان، وجميعها تروى بنظام الرى بالرش والتنقيط في اطار التوجه للتوسع في نمط الرى المطور للحفاظ على المياه.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المشروعات التى يتم تطويرها تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” بقرية المراقي ضمن قرى السنة الثانية بالمرحلة الاولي للمبادرة.

وتفقد الاحلال الجزئي وتطوير مدرسة مشندت للتعليم الاساسي باجمالى ١١ فصلا والجاري تنفيذها حاليا من خلال هيئة الابنية التعليمية بنسبة 50% مع الاسراع في تنفيذها لتدخل مع بداية العام الدراسى المقبل، موجها أيضا بعمل دراسة لانشاء مدرسه ثانوية لخدمة طلاب قرى المراقي ، وبهى الدين والتيسير عليهم واهلهم مشقة الوصول الى مدينة سيوة.

وأيضا متابعة موقف تطوير شبكه مياه الشرب وعمل وحده ازاله الحديد وخزان علوي بالقرية كذالك الاطمئنان على الانتهاء من تركيب اعمده الإنارة بقريه المراقي بالاضافه إلى أنه سيتم رصف 1.5 كم طرق من الخطه الاستثماريه بالقرية.

كما تفقد محافظ مطروح اعمال مبادرة حياة كريمة بقرية بهى الدين ضمن الخمس قري بالسنة الأولى للمرحلة الاول من المبادرة يرافقه العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة والمهندس حسين السنينى مديرتنمية القرية منسق عام المبادرة بمطروح وشيوخ الواحة.

وتفقد مشروع حياه كريمة بقرية بهى الدين باجمالى 38 منزلا، بتكلفة تتجاوز مليونى جنيه مع رصف عدد من الطرق، قري من بينها قريه بهي الدين بمركز سيوة.

وتم تفقد إعادة تأهيل وهدم وبناء 38 وحدة سكنية منها 21 وحدة هدم وبناء و 17 وحدة إعادة تاهيل.. وفي قطاع الكهرباء تم احلال وتجديد 82 عامود اناره بالقرية ورصف طرق اخرى بمسافة 2.1 كم، وكذلك احلال وتجديد مبنى الوحدة المحليةقري من بينها قريه بهي الدين بمركز سيوة.

وكذلك تفقد مركز شباب بهى الدين بعد اعمال تطويره والتوجيه بالاستغلال الامثل مع توسعة الانشطة الرياضية والثقافبة بالمركز والعمل على دمج النشء والشباب في الانشطة الرياضية.

كما قام محافظ بتفقد منازل القرية البدوية التى نفذها جهاز التعمير باجمالى 12 منزلا بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه.

يذكر أن نصيب محافظه مطروح فى المرحله الثانيه تشمل 6 قرى منها قريه المراقى. بمركز سيوه ضمن خطة الدولة لتطوير جميع القرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين مع النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية، ورصف الطرق.