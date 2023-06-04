محافظ مطروح يتفقد أعمال مد مأخذ مياه البحر لمحطة الرميلة 4

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد، أعمال مد مأخذ مياه البحر لمحطة الرميلة ٤ بطاقة ٦٥ ألف م٣ والذي تنفذه إداره المياه بالقوات المسلحة .

كما تفقد محطات تحلية مياه البحر بالرميلة ومتابعة كميات ضخ المياه، واستمع لمهندسى المحطات حول نسبة كميات ضخ المياه من الوحدات مع أعمال صيانة الفلاتر وإزالة رواسب البحر عقب نوبة الطقس الأيام الماضية موجها بالإسراع في إنهاء الأعمال والعمل على استقرار ضخ المياه بمزيد من الكميات لمناطق المدينة.

وناقش المحافظ مقترحات العمل على زيادة نسبة الضخ سواء من مد مأخذ محطات التحلية واحد واثنين وثلاثة إلى عمق أطول مع مأخذ محطة الرميلة ٤ ، وإنشاء حوض كبير للترسيب لمنع دخول الرواسب إلى الفلاتر مما يعمل على زيادة الضخ .

كما وجه محافظ مطروح لشركة مياه الشرب بالإسراع في أعمال إصلاح كسر خط المياه بمنطقة فوكة على الطريق الدولى الساحلي والإسراع في توفير وضخ المياه للمواطنين.