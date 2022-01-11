محافظ مطروح يتفقد أعمال مد شبكة خط الغاز الطبيعي لحي الشروق بالكيلو 7

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الثلاثاء أعمال مد شبكة خط الغاز الطبيعى إلى منطقة حى الشروق بالكيلو 7 ، وعبور خط الغاز من الطريق الدولى مطروح اسكندرية أسفل مزلقان السكة الحديد فى اتجاه الشرق ، بعد التنسيق مع هيئة السكة الحديد لمرور خط الغاز أسفل السكة الحديد مروراً بالجزيرة الوسطى الى المنطقة السكنية بحى الشروق لتوفير الخدمة للمواطنين والتيسير عليهم.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد بحث يوم أمس الاثنين مع المهندس مجاهد عبد العزيزالفرماوى رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى المتكامل(المرحلة الثالثة ) بمدينة مرسى مطروح والتى تغطى نحو ٩٠% من مدينة مرسى مطروح وكذلك الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى المتكامل بمدينة سيوة في إطار متابعة تنفيذ واستكمال مشروعات البينية التحتية خاصة في قطاع الصرف الصحي بما ييسر على المواطنين .

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والمهندس محمد منصور بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والادارات والشركات المعنية .

وأوضح المهندس احمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الموقف التنفيذى للمشروع ان المشروع بدء بموافقة قرار مجلس الوزراء في ٢٠١٤ ويتكون المشروع من محطة الرفع الرئيسية ك٧/ ٢ وشبكات الانحدار وخط الطرد الخاصة بها بنسبة تنفيذ ٩٨% للمحطة و١٠٠%. لشبكات وخطوط الانحدار ومحطة الرفع الفرعية ك٧/ ١ وشبكات الانحدار وخطوط الطرد بنسبة ١٠٠% ومحطة الرفع الفرعيةك٤ لشبكات الانحدار وخطوط الطرد بنسبة تنفيذ ١٠٠% .

وتم التأكيد على الانتهاء من الموقف التنفيذى خلال اسبوع، مع الانتهاء من وصلات الكهرباء اللازمة للمحطات والبدء في الوصلات المنزلية بعد الانتهاء من التسليم لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومقترح الافتتاح في الأسبوع الاول لشهر فبراير القادمكما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى المتكامل بمدينة سيوة والذى وصلت نسبة التفيذ الفعلية ٩٠% بطاقة ١٨ ألف م٣ / اليوم .

والمقرر الانتهاء منها في نهاية يونيه القادم، وتتكون من محطة معالجة الرئيسية بنظام برك الاكسدة على مساحة ١٤٢ فدانا ، و١٦ محطة رفع بالاضافة إلى شبكات الانحدار وخطوط الطرد ،والمقرر افتتاح محطات الرفع ١و٢ بسيوة الشهر القادمووجه محافظ مطروح الشكر لمصنع حلوان للصناعات على جهود التعاون في تنفيذ المشروعات بالمحافظة.