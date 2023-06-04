محافظ مطروح يتفقد أعمال مد شبكة المرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد، أعمال مد شبكة المرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحي بالمحافظة من شارع الملح حتى مدخل أندلسية .

وتفقد محافظ مطروح اليوم الأحد، أعمال تنفيذ عدة مشروعات مشددا على الإسراع بجهود الانتهاء لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. كما تفقد أعمال مد شبكة كابلات تحسين خدمة الاتصالات بشارع علم الروم موجها لمنطقة تليفونات مطروح للإسراع في إنهاء الأعمال وإعادة الشيئ لأصله مع تيسير حركة الطريق بمنطقة العمل .

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد كلف مجلس مدينة مرسي مطروح برفع القمامة والمخلفات بالشكوى الواردة بمنطقة السنوسية البحرية بعد حل مشكلة الصرف الصحي بالشارع المشار بالشكوى.

وعلى الفور وجه عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح جهاز النظافة وحي غرب بالتعامل مع الشكوى وتم رفع القمامة والمخلفات، علما بأن جهاز النظافة يقوم برفع القمامة أكثر من ٣ مرات يوميا من الأحياء والعزب ، ونقوم بحل الشكاوى الواردة إلينا من المواطنين يوميا سوا في اختصاصات المدينة أو مساعدة جهات أخرى في حل الشكاوى وهذا واجبنا تجاه المواطن المطروحي وكافة مرافق المدينة .