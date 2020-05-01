محافظ مطروح يتفقد أعمال رصف وتطوير منطقة باب البحر

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عصر اليوم أعمال رصف وتطوير منطقة باب البحر التى تنفذ حاليًا بعد انتهاء مراجعة مد البنية التحتية من بيارات صرف صحى وشنايش أمطار وأعمدة إنارة وغيرها.

وتنفذ أعمال الرصف من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

واستمع المحافظ لشرح من مهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان حول نسب تنفيذ الأعمال من الرصف والتنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء الأعمال بالشكل المتفق عليه، ومراحل الرصف من طبقات إسفلتية وسطحية وغيرها.

بينما وجه المحافظ بسرعة مراجعة وإنهاء الأعمال، وتيسير حركة المشاة والسيارات مع الحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى بالمنطقة.

تفقد أعمال تطوير شاطئ روميل التي يجرى تنفيذها حاليًا

كما تفقد محافظ مطروح أعمال تطوير شاطئ روميل التى يجرى تنفيذها حاليا استعدادا لموسم الصيف السياحى، حيث أوضح المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الاسكان بمطروح أنه تم إنهاء نسبة كبيرة من الأعمال بالشاطئ الكافتيريات ودورات المياه وخزان مياه وغيرها مع إعادة تطوير لسان الشاطئ بما يخدم الحركة السياحية ويحافظ على الشاطئ من التآكل بفعل عوامل أمواج البحر و النحر.

وسيتم عمل مجرى مائي أسفل اللسان ويمر المياه من البحر الكبير إلى البحيرة بما يعمل على تجديد المياه ويمنع عوامل النحر ويدعم تكثيف رمال الشاطئ.

وتنفذ تلك الأعمال من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح بسرعة إنهاء الأعمال والانتهاء استعدادًا لموسم الصيف السياحى.

رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولته الميدانية كلا من المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان ونواب مجلس مدينة مرسي مطروح.