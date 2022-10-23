محافظ مطروح يتفقد أعمال توسعات مدخل شارع إسكندرية بمدينة الحمام

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، أعمال توسعات مدخل شارع إسكندرية بمدينة الحمام ، وكذلك مقترح تطوير كورنيش مدينة الحمام على بحيرة كينج مريوط ، موجها بإعداد دراسة للمقترح لعرضها للمناقشة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ مطروح لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه النائب رزق جالى عضو مجلس النواب ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام والمهندس محمد العشرى مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة وعدد من أهالى مدينة الحمام .

كما تفقد محافظ مطروح المركز التكنولوجى بمدينة الحمام وأعمال رفع كفاءته بالجهود الذاتية، ومتابعة تنفيذ عدد من البرامج التدريبية ، وتسليم شهادة اجتياز التدريب لعدد من المتدربين خلال دورات مختلفة، كما يجرى حاليا إعداد مدربين مؤهلين بالمركز لتقديم مزيد من البرامج التدريبية .

ووجه المحافظ بالعمل على تحقيق أقصى استفادة من الأجهزة المتاحة بالمركز وعددها 22 جهازا فى تقديم مزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للعاملين وأبناء مدينة الحمام خاصة للطلاب فى المرحلة الابتدائية الإعدادية.