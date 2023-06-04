محافظ مطروح يتفقد أعمال تنظيف وتسوية الرمال بشاطئ الفيروز

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد، أعمال تنظيف وتسوية الرمال بمنطقة شاطئ الفيروز حتى مدخل كبري روميل موجها بالإسراع في إنهاء الأعمال خاصة مع بدء حركة السياحة على المحافظة .

كما تفقد المحافظ مطروح أعمال مد البنية التحتية وأعمال الرصف بمنطقة سوانى زهويق بمنطقة باب البحر حيث جارى أعمال تسوية السن تمهيدا لأعمال الرصف قريبا لشوارع المنطقة لتيسير حركة السير بها مع مراجعة كابلات الكهرباء لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد التقى بعدد من مديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وتم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ومنها التوجيه لمديرية الطرق وجهاز المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وإدارة التخطيط بالإسراع في إعادة الشيء لأصله بعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح ، كذلك الإسراع في إنهاء أعمال صيانة ورفع كفاءة الكورنيش .