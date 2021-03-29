محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شاطئ الليدو

فى إطار أعمال تطوير مدخل المدينة ليليق بالوجهة الحضارية والسياحية لمحافظة مطروح، موجهًا بالإسراع في إنهاء الأعمال

تفقّد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة شاطئ الليدو، في إطار الاستعداد المبكر لموسم الصيف السياحى، موجهًا بالإسراع في إنهاء جميع الأعمال مبكرًا.

حيث يقوم مركز ومدينة مرسى مطروح، برئاسة الأستاذ رضا جاب الله، بأعمال تسوية لرمال عدد من شواطئ المحافظة وإزالة جميع المخلفات وشوائب مياه البحر واستعادة الشواطى لمظهرها السياحى لاستقبال أهالي مطروح والمصطافين.

كان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قد تفقّد أعمال إنشاء بوابة حضارية جديدة لمدخل مدينة مرسى مطروح بالكيلو 21، وذلك فى إطار أعمال تطوير مدخل المدينة ليليق بالوجهة الحضارية والسياحية لمحافظة مطروح، موجهًا بالإسراع في إنهاء الأعمال.