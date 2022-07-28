محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الشاطئ بكورنيش المدينة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح ليليق بالمظهر الحضاري والسياحي للمحافظة واستقبال العروض والفرق الفنية وكذلك الأنشطة الثقافية المختلفة .
وتفقد محافظ مطروح غرف تغيير الملابس ودورات المياه مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والدهانات وتوصيل الكهرباء اللازمة للمسرح .
رافق اللواء خالد شعيب خلال الجولة رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح ومحمد حمدي مدير عام ثقافة مطروح.