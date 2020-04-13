محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير طريق «سملا – علم الروم»

وجه محافظ مطروح بمزيد من الجهد لسرعة إنهاء الأعمال في توقيتاتها

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الاثنين أعمال تطوير طريق سملا علم الروم بالمدخل الشرقي لمدينة مرسى مطروح للاطمئنان على سير الأعمال ونسب التنفيذ، والذى ينفذ تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية التى تجري على أرض المحافظة.

واطمأن محافظ مطروح على نسب التنفيذ للأعمال، موجهًا بالحرص على ضرورة الالتزام بارتداء جميع العمال للكمامات حفاظًا على سلامتهم كإجراء وقائى ضد فيروس كورونا.

مشيداً بالجهود المبذولة في تطوير الطريق الذى يبلغ طوله ٧ كم مزدوج كشريان مرورى ييسر حركة المواصلات ويقلل من الكثافة والازدحام المرورى خاصة خلال موسم الصيف السياحي.

حيث يجرى العمل على 3 مراحل منها: مرحلة التشطيب، والإعداد لوضع طبقة الإسفلت على مسافة ٣،٥ كم، إضافة إلى مرحلتي وضع وفرد طبقة السن في باقي المسافة، والذى تنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

المحافظ يوجه بمزيد من الجهد لإنهاء الأعمال في توقيتاتها

ووجه محافظ مطروح بمزيد من الجهد لسرعة إنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة واستمرار تنسيق ومتابعة الأعمال بين مركز ومدينة مرسي مطروح ومديرية الاسكان وشركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، مع مراعاة مناسيب الطريق والميول اللازمة لصرف مياه الأمطار.