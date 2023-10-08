محافظ مطروح يتفقد أعمال تسوية ورفع كفاءة الشوارع الترابية الجانبية بمنطقة الكيلو 4

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد أعمال تسوية ورفع كفاءة الشوارع الترابية الجانبية بمنطقة الكيلو ٤، والتى تأثرت بتراكم مياه الأمطار خلال الأيام الماضية مع مياه السيول التى وصلت للمنطقة وتم سحبها، وسرعة تعامل المحافظة معها.

كما تفقد المحافظ يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق بمطروح وعدد من مقاولي مطروح المشاركين في تنفيذ اعمال التمهيد.

ووجه محافظ مطروح بسرعة الأعمال بما ييسر حركة المواطنين ويمنع تراكم المياه بعد ذلك خاصة وانه ستتم اعمال تسوية للشوارع ثم وضع طبقة اساس ودك التربة وتثبيتها استعدادا لأعمال رصفها خلال الخطط القادمة.

كما استمع محافظ مطروح لعدد من اهالي المنطقة مؤكدا على انه تم الانتهاء من رفع تراكمات المياه وجارى رفع كفاءة الشوارع بما ييسر حركة المواصلات والمواطنين، مشيرا الى أنه تم حصر جميع الاضرار الناتجة عن مياه السيول واستقبال مديرية التضامن الاجتماعي لأى شكوى بخصوص الاضرار ومعاينتها.