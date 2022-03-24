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محافظ مطروح يتفقد أعمال التطوير والتنسيق الحضاري لميدان السوق بسيوة

أشاد محافظ مطروح بالإسراع في جهود التطوير
معتز محمود 5:09 م, الخميس, 24 مارس 22 5:09 م, الخميس, 24 مارس 22

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة، يرافقه محمد بكر رئيس مدينة سيوة، أعمال التطوير والتنسيق الحضارى لميدان السوق بمدينة سيوة والتى يتم تنفيذها من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مع أعمال تطوير ودهان جميع واجهات المبانى والمحلات والكافيهات والأنشطة التجارية الأخرى باللون البيئى الموحد بميدان السوق بما يتوافق مع طابعها البيئى والسياحى وعمل مظلات من الخشب .

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واطلع محافظ مطروح على آراء عدد من مواطنى سيوة بالموقع والذين أبدوا ترحيبهم وسعادتهم بالتطوير الجديد.

وأشاد محافظ مطروح بالإسراع في جهود التطوير بما يهدف إلى رفع القيمة الجمالية للواحة وتحسين الصورة البصرية و بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في تطوير واحة سيوة وجعلها مقصد سياحي عالمي بما يعود بالمنفعة علي أهالي الواحة

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وفى السياق ذاته وخلال الزيارة حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة علي لقاء أساتذة وطلاب قسم الجغرافيا كلية الآداب جامعة المنوفيه خلال زيارتهم البحثية والعلمية لواحة سيوة وعمل مسح جغرافي لمنطقة ابو شروف على بعد ٣٠كم شرق مدينة سيوة ،ضمن مشروعات التخرج لطلاب السنة الرابعة بشعبة المساحة .

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ورحب خالد شعيب بجهود البحث العلمى لجامعة المنوفيه مع الترحيب بمزيد من الأبحاث للجهات العلمية بما يعود بالنفع على المحافظة من دراسات نظرية وميدانية يمكن تطبيقها والاستفادة منها بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.

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بقلم معتز محمود

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