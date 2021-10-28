الإسكندرية

محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء فرع دار الإفتاء الجديد

على مساحة ١٣٥م٢
معتز محمود 4:37 م, الخميس, 28 أكتوبر 21 4:37 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال إنشاء فرع دار الإفتاء الجديد بمطروح يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وذلك لمتابعة التنفيذ وفق المخطط الزمنى، والجاري إنشاؤه على مساحة ١٣٥م٢ تنفيذ واشراف الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومديرية الإسكان بالمحافظة.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح ودار الافتاء لإنشاء فرع لدار الافتاء بمطروح للتيسير على المواطنين .

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يشار إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كان قد وجه بالمتابعة المستمرة لأعمال تطهير شنايش صرف مياه المطر استعدادا لموسم الشتاء واستمرارا لجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى في مراجعة وتطهير شنايش صرف مياه الأمطار باستخدام المعدات والاجهزة اللازمة.

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بقلم معتز محمود

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