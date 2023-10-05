محافظ مطروح يتفقد أعمال إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار بعدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح والتي شهدت سقوط أمطار وسيول غزيرة ورعدية الليلة الماضية وصباح اليوم.

ورافق محافظ مطروح، اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ومحمد خضر مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتورة دار السلام حسين مدير التضامن الاجتماعى، لمتابعة جهود إزالة وسحب مياه الأمطار بمنطقة الكيلو ٤، مع قيام بتحويل مسارات اتجاه سيل المياه المنحدر من طريق الوادى، وقيام سيارات الكسح وشفط بكل من مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية بدفع المياه بعيدا عن المنطقة السكنية ومساعدة الأهالي والاطمئنان على سرعة أعمال سحب المياه.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال سحب وشفط المياه بمنطقة سوق ليبيا مع التوجيه لمجلس مدينة مرسي مطروح بالدفع بعدد ٢ لودر لحجز المياه بمسار السيل لوادى الخروبة على طريق السلوم وتحويله في الطريق إلى البحر لمنع وصولها إلى السوق لتفادى أي خسائر.

كما تفقد شعيب أعمال إقامة الحواجز بطريق السلوم ، وتحويل مسار سيل وادى الخروبه إلى البحر ، وكذلك تفقد محافظ مطروح منطقة القصر وجهود حجز المياه عن المناطق السكنية والدفع بمزيد من المعدات لاقامة الحواجز لتحويل مسار السيل إلى اتجاه البحر والاطمئنان على الأهالي.

كما وجه محافظ مطروح لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع المحافظات المجاورة لدفع 10 سيارات إضافية للمعاونة فى شفط المياة من المناطق المتضررة.

يذكر أن محافظة مطروح تعرضت لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة وصلت إلى سيول بالأودية وبعض المناطق ومنها منطقة وادى الرمل والخروبة والكيلو ٤.

ورفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ والتأهب القصوى من مساء أمس الأربعاء مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة وجميع الجهات المعنية للسيطرة على أى حادث طارئ والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم.

كما ناشدت المحافظة المواطنين بعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر..مشيره إلى ما تأخذ ه جميع أجهزة المحافظة المعنية من الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحمايه المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى..لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع الإبلاغ عن أرقام غرفة العمليات الرئيسية في كل القطاعات.