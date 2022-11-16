محافظ مطروح يتفقد أتوبيسات بمشروع نقل الركاب بعد إجراء الصيانة ورفع الكفاءة

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، اليوم الثلاثاء، عدد ٣ أتوبيسات بمشروع نقل الركاب تم عمل الصيانة، ورفع الكفاءة فنيا وميكانيكيا، مع تحديث أجزاء وتركيب مقاعد جديد وإعادة دهانها، لينضموا الى حملة أتوبيسات المشروع لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين، خاصة فى وسائل المواصلات بمدينة مرسي مطروح.

وأشاد محافظ مطروح بجهود رفع كفاءة وتطوير الأتوبيسات،والتى سيتم الدفع بها على خط مطروح سملا بالكيلو ١٠ أمام جامعة مطروح، مع ضرورة الحفاظ عليها، واستمرار أعمال الصيانة لمزيد من الأتوبيسات للوصول إلى مزيد من المناطق السكنية داخل المدينة.