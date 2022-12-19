محافظ مطروح يترأس لقاء خدمة المواطنين الدورى

عقد لقاء خدمة المواطنين الدورى برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء ومديري القطاعات والادارات المعنية بالمحافظة حيث تم الاستماع عن قرب لشكاوى عدد من المواطنين والاستجابة لمطالبهم .

ويأتى ذلك في اطار الحرص على التواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات و الدعم اللازم للحالات الملحة لتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة لهم .

استعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، في بداية اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من ١٥ نوفمبر حتى ١٩ ديسمبر الجاري، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية منها مساعدات علا ج مع تكفل المحافظة بنفقات علاج بمستشفيات خارج المحافظة لعدد من الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين ، بإجمالي بمبلغ ١٨٩،٥ ألف جنيه، بعدد ٢٠ حالة، بالإضافة إلى مساعدات مالية وعلاجية متنوعة ومصاريف دراسية استفادة منها عدد ٣٩ حالة من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة .

ويأتى ذلك بجانب الاستجابة وتلبية عدد ١٦١٢طلب من إجمالي ١٦٤٠ من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى بنسبة تنفيذ 99%.

وخلال الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى و رد الجهة المختصة وردا على شكوى أهالي تجمع العجارمة٢ بقرية ٢٧ ببنجر السكر الحمام وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة الحمام وادارة المراقبة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وبالتنسيق مع فرع الشركة بالإسكندرية والمواطن صاحب الشكوى لمعاينة الموقع المقترح لانشاء محطة تنقية مياه الشرب وحصر عدد التجمعات والنجوع المستهدفة لوضع مقترح لموقع المحطة وتوصيل شبكة المياه ومخاطبة وزارة التخطيط والشركة القابضة لادراج المحطة ضمن الخطة القادمة.

وخلال الاجتماع وجه محافظ مطروح بمعاينة شبكة الصرف بمنطقة العزبة الغربية والشيخ صافى بمرسي مطروح ومراجعة كابلات الكهرباء الارضية لمد التيار بها و استبدال الكابلات الهوائية ومراجعة كشافات الإنارة وزيادة اعداد صناديق القمامة .

كما وجه محافظ مطروح بإرجاء طلب نقل معلم لخارج مطروح بعد انتهاء الامتحانات والموافقة على نقل آخر منتدب حال توفير درجة مالية بالمحافظة الراغب الإنتقال إليها نظرا لظروفه الصحية والأسرية،تأجيل نقل طبيب بيطري لحين توفير بديل بشأن شكوى قرية الحرابى بتجمعات التصريحات ١و٢و٣ تم التأكيد على إدراج المنطقة ضمن مشروعات المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بما سيتم من مشروعات وخدمات متكامله خاصة انشاء مدرسة ابتدائى واعدادى مع التوجيه بالمتابعة لمستوى التعليم المجتمعى.

وحول شكوى أهالي منطقة وادى الرمل بمطروح تم تأكيد ادراج مد الكابلات الارضية بالخطة القادمة وكذلك شبكة مياه الشرب وتوفير خزان، وكذلك مقترح طرح إنشاء مدرسة بقرية القصر لاستيعاب كل الكثافات بالمنطقة كما تم التأكيد على إدراج منطقة الوحدة الريفية ببرانى ضمن خطة الرصف القادمة بالمركز.