محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري العاشر لخدمة المواطنين

ترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم اللقاء الدوري العاشر لخدمة المواطنين، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ورجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على مشاكل المواطنين والاستماع لها عن قرب والحرص على حلها وتلبية مطالبهم،

واستعرضت مدير مركز خدمة المواطنين، في بداية اللقاء، جهود المحافظة فى المساهمة وتقديم مساعدات إنسانية ومالية، لغير القادرين من أبناء المحافظة منذ اللقاء السابق ، بإجمالي 432.8 ألف جنيه، لـ 1364 مستفيدا خلال شهر ونصف، مع الاستجابة للطلبات والشكاوى الواردة على بوابات الشكاوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، بمجلس الوزراء والتنمية المحلية، وصفحة المركز لـ 1442 شكوى وطلبا من إجمالي 1525 بنسبة إنجاز 95%.

وحرص محافظ مطروح، على الاستماع لكل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى، خاصة الحالات الإنسانية،

ووافق محافظ مطروح على ندب أحد الموظفين بإدارة سيوة الاجتماعية إلى محافظة المنوفية نظرا لظروفه الاجتماعية ،

كما استمع محافظ مطروح لشكوى أحد المواطنين من أهالى منطقة الرميلة بمدينة مرسى مطروح الذى يتضررون من ضعف التيار الكهربائي والإنارة بالمنطقة موجها بتشكيل لجنة فنية مشتركة من شركة الكهرباء ومجلس المدينة لمعاينة الشكوى على ارض الواقع ووضع مقترحات لتحسين الجهد الكهربائى للتيسير على المواطنين لحين الانتهاء من توفير محول كهربائي بالمنطقة بخطة الكهرباء للعام المالى الحالى 2022/ 2023، والتوجيه لرئيس المدينة بالاسراع فى توفير كشافات إنارة بمنطقة القصر قبلى شاطئ المروة .

كما وجه محافظ مطروح لمدير مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى للاسراع فى رفع كفاءة طريق مطروح السلوم الدولى بالكيلو 45 وذلك ردا على شكاوى أهالى المنطقة من سوء حالة الطريق مما يتسبب فى حدوث الحوادث وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

كما وجه محافظ مطروح بحصر كافة طلبات المواطنين الراغبين فى تركيب خطوط تليفونات أرضية ببعض المناطق بعد عمل المقايسات اللازمة للتنفيذ ومخاطبة وزارة الاتصالات للتيسير على المواطنين وتوصيل الخدمة لما يشكله الإنترنت من أهمية ودور كبير فى عملية التعليم كضرورة ملحة فى هذه الفترة .

ووجه خالد شعيب لشركة مياه الشرب بالتيسير على المواطنين وتوفير المزيد من كميات مياه الشرب مع انتظام الضخ ووضع حلول لضمان وصول المياه للمناطق المرتفعة وأطراف المدينة للتيسير على المواطنين.

كما طمأن المحافظ أهالى شارع علم الروم أمام مدرسة الهدى الذى يتضررون من عدم توصيل الصرف الصحى بأن المنطقة مدرجة ضمن الخطة الحالية.. وجار العمل وسيتم الانتهاء من توصيل الخدمة بالمنطقة قبل نهاية العام الجارى .

فى نهاية الاجتماع شدد محافظ مطروح على ضرورة وضع حلول واقعية لجميع شكاوى ومطالب المواطنين والتيسير عليهم مع تقديم الدعم اللازم لكافة الفئات الأولى بالرعاية وغير القادرين وخاصة أصحاب الحالات المرضية وذلك فى إطار من الشفافية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين.