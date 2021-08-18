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محافظ مطروح يتابع نسب تنفيذ المشروعات الخدمية

تيسيرا على المواطنين بمدن ومراكز المحافظة
معتز محمود 1:53 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 1:53 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجهود المبذولة لسرعة تنفيذ المشروعات ومتابعة نسب الأداء بها للارتقاء بكافة الخدمات تيسيرا على المواطنين بمدن ومراكز المحافظة .

وتابع مجلس مدينة الضبعة برئاسة العميد محمد فوزى رئيس مركز ومدينة الضبعة وضع طبقة الأساس وتركيب البلدورات بعدد من المناطق بالمدينة شمل شارع سوق الخضار بطول ٨٣٠م ووضع الطبقة الثانية من الأسفلت بشارع الفتح بطول ٣٥٠م وشارع المسجد الجديد حتى السنترال بإجمالي طول 800 متر للجانبين وكذا متابعة أعمال صب خرسانة شنايش صرف مياه الأمطار بعدد من الشوارع مع مراعاة كافة المواصفات الفنية تمهيدا للرصف.

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وأشار محافظ مطروح إلى أنه يتم متابعة تنفيذ كافة المشروعات الجارية بمدن ومراكز المحافظة، والتقارير الدورية عن نسب التنفيذ، طبقا للجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات لسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد، للتيسير على المواطنين .

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قبل أيام قد تابع أعمال رصف عدد من الشوارع بمدينة الضبعة بعد الانتهاء من مد مشروعات البنية التحتية قبل الرصف لتيسير حركة المواصلات والمواطنين، استمرارا لمتابعة الإسراع في تنفيذ مشروعات مد البنية التحتية وتوفير الخدمات للتيسير على المواطنين.

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وقال العميد محمد فوزى رئيس مركز ومدينة الضبعة إنه تم وضع طبقة الأساس وتركيب البلدورات بشارع سوق الخضار بطول ٨٣٠م داخل المدينة ووضع الطبقة الثانية من الأسفلت بشارع الفتح بطول ٣٥٠م، مع متابعة أعمال تركيب شنايش الأمطار المعدلة بعدد من الشوارع ، والانتهاء من تحويل الكابلات الهوائية الى أرضية كما يجرى كذلك توصيل الوصلات المنزلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والإسراع بها للبدء في اعمال الرصف النهائية.

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بقلم معتز محمود

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